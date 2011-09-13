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Dünya

Kabil'in merkezinde şiddetli çatışmalar

Taliban militanları, Kabil'in merkezinde ABD Büyükelçiliği ile ISAF karargahının bulunduğu bölgeyi hedef alan eşgüdümlü...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Taliban militanları, Kabil'in merkezinde ABD Büyükelçiliği ile ISAF karargahının bulunduğu bölgeyi hedef alan eşgüdümlü saldırılar düzenliyor.

Büyükelçilikler semtini hedef alan saldırının, bölgede hala inşaat halinde olan yüksek bir binadan yönetildiği belirtiliyor.

Albdül Hak meydanını hedef alan saldırı sırasında altı büyük patlama ve sürekli olarak makineli tüfek ateşi işitildi.

Taliban örgütünün bir sözcüsü istihbarat servisiyle bir bakanlığı hedef aldıklarını bildirdi. 

BBC'nin Kabil'deki muhabiri Quentin Sommerville, ABD Büyükelçiliğinin roket saldırısına hedef olduğunu ve eşgüdümlü birkaç intihar saldırısı birden düzenlendiğini aktarıyor. 

Bölgede yolların ulaşıma yapatıldığı, polisin barikatlar kurduğu bildiriliyor. Afgan polisi yörede yaşayanların pencerelerden uzak durmasını istedi.

ABD Büyükelçiğinin çatısına çıkan Amerikan deniz piyadelerinin durumu değerlendirdiği gözlendi.

Saldırılarda ölen ve yaralananlar hakkında henüz kesin bir bilgi alınamıyor. 

Kabil'in seçkin semtlerinden biri olan Abdül Hak meydanı ve civarında diplomatik temsilciliklerin yanısıra bazı bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bulunuyor. 

Bundan üç hafta önce de Kabil'deki İngiliz kültür merkezi British Council intihar saldırısına hedef olmuş; olayda 10'u aşkın Afgan polisi ve yabancı bir güvenlik yetkilisi ölmüştü. 

19 Ağustos'taki, saatlerce süren saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmiş; eylemin "Afganistan'ın 1919 yılında İngilizlerden bağımsızlığını elde etmesini kutlamak için düzenlendiğini" bildirmişti. 

2011, Afganistan'da ABD önderliğindeki güçlerin Taliban yönetimini devirdiği 2011 yılından bu yanaki en kanlı yılı oldu.



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