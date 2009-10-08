Kabil'in merkezinde bombalı saldırı: 12 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı bir saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü. Saldırı Hindistan Büyükelçiliği yakınında gerçekleştirildi. Hindistan Dışişleri yetkilileri konuyla ilgili olarak "Hedef bizdik" açıklaması yaptı.



BBC'nin haberine göre patlama sonucu 12 kişi ölürken 80'den fazla kişi de yaralandı. Ölen ve yaralananlar arasında polislerin de olduğu haber veriliyor.



Bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırı kentin merkezinde, Hindistan Büyükelçiliği önünde meydana geldi. Afgan İçişleri Bakanlığı da bu bölgede bulunuyor.



Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren bir hükümet sözcüsü, sabah yerel saatle 8:30 sıralarında meydana gelen patlamanın bir intihar eylemi olduğunu söyledi.



Hindistan: Hedef bizdik



Hindistan Dışişleri Bakanı Nirupama Rao, saldırının elçiliği hedef aldıklarına inandıklarını, bomba yüklü aracın elçilik binasının dış duvarına sürüldüğünü söyledi.



Görgü tanıkları patlama ardından olay yerinden dumanlar yükseldiğini, geniş bir alanda sokakların cam kırıklarıyla kaplı olduğunu aktardı.



Patlama ardından elçiliğin önünde büyük bir krater oluştu, pek çok bina ve araç hasar gördü.



Bu, Ağustos ayından bu yana başkentte düzenlenen dördüncü bombalı saldırı.



Son dönemde başkentin gitgide daha sık hedef alındığına dikkat çekiyor.



Ancak genellikle yabancı hedeflere yönelik olsa da, saldırılarda yaşamlarını yitirenlerin çoğu Afgan siviller oluyor.



Hindistan'ın Kabil'deki büyükelçiliği 2008 Temmuz ayında da bir intihar saldırısına hedef olmuş, eylem 41 kişinin ölümüne, 141 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.



ABD stratejisini değerlendiriyor



Son saldırı, Afganistan'da Taliban yönetimini deviren operasyonun sekizinci yıldönümünde, ABD'nin ülkedeki stratejisini gözden geçirdiği bir döneme rastladı.



ABD Başkanı Barack Obama, gözden geçirmekte olduğu stratejinin çekilme ya da asker sayısını azaltma unsurlarını kapsamadığını söyledi.



Afganistan'daki NATO güçlerinin Amerikalı komutanı Orgeneral Stanley McChrystal, bu ülkeye 40 bin Amerikan askeri daha gönderilmesini istemişti.



Stanley McChrystal, belirsizliğin Amerika'nın düşmanlarını cesaretlendirdiğini söylemişti.



ABD Savunma Bakanı Robert Gates ise Afganistan politikaları hakkında kendilerine tavsiyede bulunanların, içtenlikle dile getirdikleri görüşlerini kamuoyundan gizlemelerinin zorunlu olduğunu belirtmişti.



Gates'in sözleri ülkesinde McChrystal'a yönelik sert bir eleştiri olarak yorumlanmıştı.



Kongre liderleri ve komutanlar ile bir dizi görüşmeye girişen Başkan Barack Obama, bu konudaki kararını bir kaç hafta içinde açıklayacak.