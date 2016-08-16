Kabile şefi atasının mumyasını saklıyor

Papua Yeni Gine’deki Wogi köyünde yaşayan dağ kabilesinin sıra dışı yaşamını yansıtan fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Kabile üyeleri ölen atalarını tütsüleyip mumyalıyor ve sevdiklerinin bedenlerini yüzyıllarca saklıyorlar.

Kabile şefi Eli Mabel, yüzyıllar önce ölen atası Agat Mamete Mabel’in mumyalanmış ölü bedenini tutuyor.

Hürriyet'teki habere göre, dağlık alanda izole bir yaşam süren yerli kabilenin ölüleri tütsüleyerek mumyalama işlemi günümüzde artık uygulanan bir gelenek değil.

Dani kabile üyeleri daha önce ölülerine gösterdikleri saygıyı yaşatmak adına yüzyıllar önce ölen atalarının mumyalarını saklıyordu.

Dani kabilesinin bir diğer enteresan geleneği ise ölen kabile lideri için liderin ailesindeki her kadın akrabasının parmaklarını kesmesi.