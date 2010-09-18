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Dünya

KABİL'E FÜZE SALDIRISI KABİL (A.A)

18 Eylül 2010 10:25

-KABİL'E FÜZE SALDIRISI  KABİL (A.A) - 18.09.2010 - Afganistan'da bugün yapılacak parlamento seçimleri için seçmenlerin sandık başına gitmeye hazırlandığı sırada, başkent Kabil'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Afgan polis yetkilisi Muhammed İbrahim füzenin yerel saatle 04.00 sıralarında, Afganistan Başkanlık Sarayı ile NATO karargahı ve ABD Büyükelçiliğinin bir kaç blok ötesindeki Afganistan devlet televizyon istasyonunun avlusuna isabet ettiğini söyledi  Taliban militanları, 249 sandalye için yarışacak 2500 kadar milletvekili adayının katıldığı seçimlerde oy kullanacak kişileri öldürmekle tehdit ediyor. Taliban örgütünce hazırlanarak camilere bırakılan el ilanlarında, internet ortamında postalanan mesajlarda Taliban'ın seçimlerde oy kullanacak kişilere saldırılar düzenleyeceği ifade ediliyor.

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