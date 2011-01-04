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Dünya

KABİL'DEKİ PATLAMADA 1 POLİS ÖLDÜ KABİL (A.A)

04 Ocak 2011 10:02

-KABİL'DEKİ PATLAMADA 1 POLİS ÖLDÜ KABİL (A.A) - 04.01.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bir bombanın etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 1 polis öldü. Afganistan İçişleri Bakanlığından bir yetkili, bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 1'i sivil 3 kişinin de yaralandığını söyledi.  Patlamanın, aralarında maliye ve savunma bakanlıklarının da yer aldığı bazı hükümet binalarının bulunduğu bir bölgenin yakınında meydana geldiği belirtildi. 

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