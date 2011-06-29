-KABİL'DEKİ OTEL SALDIRISI SONA ERDİ KABİL (A.A) - 29.06.2011 - Afganistan'da batılı konukların kaldığı bir otele düzenlenen saldırıda çatışmanın sona erdiği, en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sadık Sadıkki, Taliban militanlarının patlayıcı kemerler, uçaksavar ve bomba atarlarla otele gündüz saatlerinde düzenlediği saldırının dün gece sona erdirildiğini, en az 10 kişinin öldüğünü belirtti. Sözcü, otel korumalarının 2 militanı öldürdüğünü, diğer 4 militanın ise ya kendilerini havaya uçurduğunu ya da NATO helikopterlerinin saldırısı sonucu otelin çatısında öldürüldüklerini söyledi. Saldırının, 2014 yılının sonunda yabancı askerlerin ülkenin güvenliğini Afgan birliklerine teslim etme konusunun ele alınacağı konferansın arifesinde yapıldığına dikkat çekiliyor.