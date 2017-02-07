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BBC Türkçe

Kabil'de Yüksek Mahkeme'ye intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Yüksek Mahkeme binasına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı.

07 Şubat 2017 20:03

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Yüksek Mahkeme binasına intihar saldırısı düzenlendi.

Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını açıklarken sayıların artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Ajanslara göre saldırgan Yüksek Mahkeme'nin otoparkına bomba yüklü bir araçla gelerek burada aracı patlattı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yetkililere göre çalışma saatinin sonunda gerçekleşen bu saldırı, işten çıkıp eve gitmekte olan Yüksek Mahkeme görevlilerini hedef aldı.

Ülkedeki mahkemeler daha önce Taliban'ın hedefi olmuştu.

Birleşmiş Milletler, 2016'da Afganistan'daki sivil ölümlerin yeni bir rekor kırdığını, 3 bin 498 kişinin saldırılar sonucu yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Ülkedeki etkisini artıran Irak Şam İslam Devleti de (IŞİD) Kabil'de çok sayıda saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırılar genelde Şii nüfusu hedef alan saldırılardı.

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