Kabil'de yüksek mahkemeye bombalı saldırı; en az 19 ölü!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Anayasa Mahkemesi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Evrensel’de yer alan habere göre, Kabil’in merkezinde bulunan Anayasa Mahkemesi'ne yönelik bombalı intihar saldırısında en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 41 civarında yaralının olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najibullah Danish, işten çıkan çalışanların araçlarına bindiği sırada bir intihar bombacısının kendini patlattığını ifade etti.

Yaralılar civardaki hastanelere nakledildi, can kaybının artmasından endişe ediliyor.