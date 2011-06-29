-KABİL'DE YİNE OTELE SALDIRI KABİL (A.A) - 28.06.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de batılıların da kaldığı Intercontinental Hotel'e intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 5 intihar bombacısının yer aldığı bildirildi. Kabil polis yetkililerinden Muhammed Zahir, genelde batılıların kaldığı otelde çatışmanın devam ettiğini söyledi. Zahir, saldırıda 3 polisin yaralandığını, sivil kayıplar konusunda bir bilgi gelmediğini belirtti. AP'ye telefon eden bir kişi, saldırıyı Taliban adına üstlendiklerini söyledi.