Kabil'de üniversiteye silahlı baskın: En az 12 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Amerikan Üniversitesi dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce basıldı.

Görgü tanıkları önce bir patlama sesi duyduklarını, ardından saldırganların çevreye ateş açtığını belirtti.

Yaklaşık 10 saat süren baskında 7 öğrenci, 3 polis ve 2 özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Polis, çıkan çatışmada iki saldırganın da öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırıda 35'i öğrenci 44 kişi de yaralandı. Afganistan Sağlık Bakanlığı yaralılar arasında yabancı ülke vatandaşının bulunmadığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen bir örgüt olmadı.

Afgan polisi olayın sona erdiğini, saldırı sırasında üniversite içinde tutsak kalan yaklaşık 750 öğrenci ve öğretmenin de kurtarıldığını açıkladı.

Saldırı sırasında üniversitede bulunan Pulitzer ödüllü foto muhabir Massoud Hossaini, saldırının başladığı anlarda Twitter'dan yazdığı mesajda "Yardım edin, üniversitenin içinde sıkıştık. Silah ve patlama sesleri geliyor, bunlar son tweetlerim olabilir..." dedi.

Hossaini daha sonra 9 öğrencisiyle birlikte bir acil durum kapısından kaçmayı başardı.

"Sınıfta ders anlatırken bir patlama sesi duydum" diyen Hossaini, ses üzerine cama çıktığında normal giyimli birini gördüğünü ve adamın kendisine doğru ateş ederek camı kırdığını belirtti.

Öğrenciler saldırganların sınıflara girmesini engellemek için barikatlar oluşturdu.

Görgü tanıkları saldırganların sınıf içlerine el bombası fırlattığını da söyledi.

İki hafta önce üniversitenin biri Amerikalı biri Avustralyalı iki öğretim görevlisi silahlı kişilerce kaçırılmıştı. Öğretim görevililerin nerede oldukları bilinmiyor.

2005'te açılan Amerikan Üniversitesi'nin yaklaşık 1.700 öğrencisi bulunuyor.