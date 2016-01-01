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Dünya

Kabil'de Taliban saldırısı; 4 yaralı

Bir Fransız restoranına gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstlendi

01 Ocak 2016 21:13

Afganistan’ın başkenti Kâbil’deki bir Fransız restoranında patlama meydana geldi. Taliban'ın üstlendiği olayda 4 kişi yaralandı.

Sputnik'in Afgan TOLO News televizyonundan aktardığı haberine göre, Kabil’de yerel saatle 17.00’da bir Fransız restoranında meydana gelen patlamada dört kişi yaralandı. Afgan vatandaşı olduğu öğrenilen yaralıların  durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Olay mahali polis kordonu altına alınırken, yaralılar tedavileri için hastaneye sevkedildi. Bu arada TOLO’ya konuşan bir kaynağa göre, güvenlik görevlisi kılığına giren şüphelinin yakalandığı belirtildi. Saldırıyı Taliban üstlendi.

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