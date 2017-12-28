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Dünya
Deutsche Welle

Kabil’de Şii kültür merkezine saldırı: 35 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen saldırıda en az 35 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Bu kez hedefte Şiilere ait bir kültür merkezi vardı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

28 Aralık 2017 16:03

Afganistan’ın başkenti Kabil'de perşembe günü Şiilere ait bir kültür merkezine düzenlenen saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsünün uluslararası AP haber ajansına verdiği bilgiye göre Kabil'in Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallesinde gerçekleşen saldırıda en az 35 kişi öldü ve 56 kişi yaralandı.

Uluslararası Reuters haber ajansı ise İçişleri Bakanlığı sözcü yardımcısının ölü rakamını en az 40 olarak verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü saldırının Aralık 1979’da Sovyetler Birliği'nin Afganistan’ı işgalini ele alan bir konferansın düzenlendiği Şii kültür merkezini hedef aldığını söyledi.

IŞİD üstlendi

Henüz belirlenemeyen sayıda saldırganın önce kültür merkezinin dışında bir bomba patlattıklarını ve ardından binanın içine girdiklerini belirten sözcü, son olarak da binanın bodrum katında ikinci bir bomba daha patlattıklarını söyledi.

Saldırıyı haber ajansı aracılığyla IŞİD'in üstlendiği bildirildi.

Gani: İnsanlığa karşı suç

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bir açıklama yayınlayarak saldırıyı “insanlığa karşı işlenmiş bir suç” olarak nitelendirdi. Gani aynı zaman bu saldırının İslam'a ve insani değerlere karşı işlendiğini de söyledi.

Gani, “Teröristler insanlarımızı öldürdü. Teröristler camilerimize, kutsal mekanlarımıza saldırdı, şimdi de sıra kültür merkezimizde” dedi.

Son zamanlarda Kabil'de Şiilere karşı yapılan birçok saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

AP/Reuters/AFP/DÇÜ/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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