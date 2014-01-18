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Dünya

Kabil'de restorana intihar saldırısı; 14 ölü

Kabil'de dün akşam saatlerinde, Taverna du Liban'ın yemeğe gelenlerle dolu olduğu bir sırada intihar saldırısı gerçekleşti

18 Ocak 2014 11:48

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancıların rağbet ettiği bir restorana düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 14 kişi öldü.

Başkentin Vezir Ekber Han mahallesindeki restoranda düzenlenen saldırıda ölenler arasında yabancılar ve Afganlar bulunuyor. Bölgede birçok büyükelçilik ve yabancı kuruluşun temsilcilikleri de yer alıyor.

Saldırı bugün akşam saatlerinde, Taverna du Liban'ın yemeğe gelenlerle dolu olduğu bir sırada düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Eyüb Salangi, intihar bombacısının sıkı güvenlik önlemleriyle korunan restoranın dış kapısı önünde patlayıcı maddeleri ateşlediğini açıkladı.
Daha sonra iki silahlı saldırganın restoranın içine girerek hedef gözetmeksizin içeridekilere ateş açtığı belirtildi.

Salangi, ölenler arasında 4 kadının da bulunduğunu kaydetti.

Restorana saldırıya girişen kişiler, olay yerine gelen güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü.
BBC'nin Kabil'deki muhabirlerinden Mahfuz Zübeyde, en az iki kilometre öteden patlama ve ateş seslerini işittiğini, restoranda açılan ateşin on dakika kadar sürdüğünü belirtiyor.
Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi. Örgüt özellikle yabancı yetkilileri hedef aldıklarını bildirdi.

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