T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kabil'de NATO konvoyuna saldırı

Afganistan’da NATO konvoyuna saldırı düzenlendi. Radikal İslamcı Taliban, ilkbaharda düzenleyecekleri saldırılarda yabancı askerleri de hedef alacaklarını duyurmuştu.

03 Mayıs 2017 14:02

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında sekiz sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda ayrıca en az 25 sivilin ve üç ABD askerinin de yaralandı.

Kabil’in en işlek bölgelerinden birinde sabah iş trafiği sırasında düzenlenen saldırıda konvoyun yakınındaki bir dizi aracın da ciddi zarar gördüğü, ancak konvoyu oluşturan zırhlı araçlarda sadece küçük hasarların bulunduğu belirtildi.

Ülkedeki “Kararlı Destek” misyonuna ait olan araçların büyük patlamalara dayanıklı olduğu ve askeri kaynaklara göre saldırıdan sonra tekrar karargâhlarına geri döndüğü kaydedildi.

Koalisyon güçleri zırhlı devriye araçlarını Kabil içinde seyahat ederken kullanıyor. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Radikal İslamcı Taliban, ilkbaharda düzenleyecekleri saldırılarda yabancı askerleri de hedef alacaklarını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afganistan’da yeni bir strateji geliştirilmesi amacıyla geçen ay Kabil’i ziyaret etmişti.

Mattis, ülkedeki yabancı birlikleri ve yerel güçleri “zor bir yılın daha” beklediğini kaydetmiş, ancak NATO birliklerinin başında bulunan ABD'li General John Nicholson’ın, isyancılar ile birlikler arasında “berabere” devam eden durumun değişmesi için Afganistan’a “birkaç bin asker daha” gönderilmesi talebine sıcak bakmadığını belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/AÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Afganistan NATOTalibanKabil&rsquo;deNATOABDDestek&rdquo;KabilSavunma Bakanı Jim Mattis Afganistan&rsquo;daKabil&rsquo;iABD General John Nicholson&rsquo;ınAfganistan&rsquo;aDeutsche Welle Türkçe AFP/Reuters/AÜ/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24