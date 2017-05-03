T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kabil'de NATO konvoyuna intihar saldırısı: 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir NATO konvoyuna ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 25 sivilin de yaralandığını açıkladı.

03 Mayıs 2017 11:15

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO konvoyuna ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 25 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonrası konvoydaki zırhlı araçlardan biri ile o sırada yoldan geçen çok sayıda araç ağır hasar aldı.

NATO'nun Afganistan misyonu sözcüsü Bill Salvin, üç ABD Büyükelçiliği çalışanının saldırıda yaralandığını ifade etti.

Sözcü Salvin, mayınlara ve bombalı saldırılara karşı dayanıklı zırhlı araçlardan oluşan konvoyun önemli kısmının ciddi hasar görmediğini, elçilik binasına dönebildiklerini söyledi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak Taliban kısa bir süre önce bahar aylarında taarruza geçeceği ve yabancı güçleri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis Nisan ayında Kabil'i ziyaret etmiş ve ABD'nin Afganistan stratejisinin gözden geçirileceğini söylemişti.

Mattis, Afganistan'daki temaslarının ardından hem Afgan ordusunu hem de ülkede görevli yabancı güçleri "Zor bir yıl daha olacak" diyerek uyarmıştı.

NATO'nun Afganistan misyonunun komutanı John Nicholson, ülkede askeri operasyonların çıkmaza girdiğini, düğümün çözülmesi için 'birkaç bin askerin' daha gerektiğini söylüyor.

ABD ise şu ana kadar Afganistan'daki asker sayısının artırılması yönünde herhangi bir hamle yapmış değil.

Afganistan harekatı, ABD tarihinin en uzun süren askeri operasyonu. 2001'de NATO bünyesinde başlatılan harekâta ABD 8 bin 500, diğer NATO üyesi ülkeler ise yaklaşık 5 bin askerle destek veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AfganistanKabilNATOABD BüyükelçiliğiBakanlığı Sözcüsü Nacib DanişKabil NATOBill SalvinSalvinAncak TalibanSavunma Bakanı James Mattis NisanABD AfganistanAfganJohn NicholsonABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24