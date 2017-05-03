Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı; 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında NATO askerlerini taşıyan konvoya yönelik intihar saldırısı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba yüklü aracın ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin yakınından geçen, Amerikalı askerleri taşıyan konvoya yaklaşarak infilak ettirildiğini söyledi.
Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 25 kişinin yaralandığını belirtti.
Konvoydaki bir aracın kısmen tahrip olduğunu vurgulayan Daniş, ABD askerlerinden kayıp olmadığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.