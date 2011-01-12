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Dünya

KABİL'DE İNTİHAR SALDIRISI: 4 ÖLÜ KABİL (A.A)

12 Ocak 2011 10:04

-KABİL'DE İNTİHAR SALDIRISI: 4 ÖLÜ KABİL (A.A) - 12.01.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında, bomba yüklü motosikletle düzenlenen intihar saldırısında en az 4 kişinin öldüğü bildirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, istihbarat servisi elemanlarını hedef alan saldırıda, 8 kişinin de yaralandığını belirtti. Sözcü, bu sayının polisin hastaneye getirdiği ölü ve yaralılar olduğunu ifade etti. Kurbanların çoğunun sivil olduğunu söyleyen sözcü, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

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