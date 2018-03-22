Kabil'de intihar saldırısı: 26 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırganın, Kabil Üniversitesi yakınındaki Nevruz kutlamalarına giden kalabalığın arasına girerek üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda çoğu sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırganın hedefinde nevruz kutlamalarının yapıldığı Ziyaret-i Sahi bölgesi olduğu kaydedildi.

Saldırı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.