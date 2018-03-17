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Dünya

Kabil'de intihar saldırısı: 2 ölü

"Saat 09.10 sularında bir intihar saldırganı aracını 9. nolu polis bölgesinde patlattı"

17 Mart 2018 12:24

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar saldırganının bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

TOLO News'un aktardığına göre Kabil'deki intihar saldırısında en az 2 kişi öldü, 4 sivil de yaralandı. AFP'ye konuşan Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş de "Saat 09.10 sularında bir intihar saldırganı aracını 9. nolu polis bölgesinde patlattı" dedi.

Daniş saldırının hedefinin netleşmediğini belirtti. Ancak saldırının özel bir güvenlik şirketinin dışında gerçekleştiği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Nasrat Rahimi saldırganın hedefinde G4S adlı yabancı bir özel güvenlik şirketinin olduğunu saldırganın hedefine ulaşamadan bombayı patlattığını söyledi.

Taliban saldırıyı üstlendi

Saldırıyı Taliban üstlendi. Ülkede Taliban'ın yanı sıra IŞİD ve IŞİD bağlantılı örgütler faaliyet gösteriyor.

 

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