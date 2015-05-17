Kabil'de intihar saldırısı: En az 2 kişi hayatını kaybetti



Afganistan'daki intihar saldırısının, sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde Kabil Havaalanı ve NATO üssü arasında uzanan yol üzerinde meydana geldiği bildirildi. Polis, saldırının bomba yüklü araçla düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, saldırıdan üç sivil ve biri yabancı askerlere ait toplam dört aracın etkilendiğini, en az iki sivilin de hayatını kaybettiğini duyurdu. 18 kişinin de yaralandığı olayda ölenlerden birinin kadın olduğu belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de perşembe akşamı da bir otelde çok sayıda kişi rehin alınmış ve rehine eyleminde 7'si yabancı 14 kişi öldürülmüştü. Ölenlerden 4'ünün Hint, diğerlerinin de ABD, İtalyan ve İngiliz-Afgan vatandaşları olduğu belirtildi. Saldırıyı radikal İslamcı Taliban üstlenmişti.

Geçen yılın sonunda NATO öncülüğündeki muharip birliklerin çekilmesinin ardından ülkenin güvenliğinden Afgan güvenlik güçleri sorumlu. NATO'ya bağlı 12 bin asker sadece danışmanlık ve eğitim desteği için ülkedeki varlığını sürdürüyor.