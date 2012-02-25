Kabil'de iki NATO görevlisi öldürüldü

T24 - Afganistan'da Amerika askerlerin Kur'an yakması olayına tepkiler ve protesto gösterileri yayılarak sürerken, başkent Kabil'deki İçişleri Bakanlığı binası içinde iki NATO görevlisi öldürüldü.

Taliban örgütü, internetten yayımladığı bir duyuruyla "Kur'an yakma olaylarına cevap olarak bu saldırının gerçekleştirildiğini" bildirdi.

ISAF sözcüsü Tuğgeneral Carsten Jacobson ise, İçişleri Bakanlığı'ndaki öldürme olayıyla Kur'an yakma olayı protestoları arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusunu yanıtlamadı.

NATO yetkilileri, "bir şahsın" silahını NATO görevlilerine doğrultarak ateş açtığını kaydetti; bu kişinin "bir Batılı" olduğu şeklinde daha önce yayılan haberleri yalanladı.

Afgan güvenlik yetkilileriyse, öldürülen kişilerin bir Amerikalı albay ile binbaşı olduğunu belirtiyor. Yerel medya, öldürme olayının bir söz dalaşı ardından meydana geldiğini duyurdu.

BBC Kabil muhabiri Orla Guerin, bina içinde 8 el ateş sesi duyulduğunu aktarıyor ve ateş açmış olabilecek Afgan vatandaşının, Kabil'deki en güvenlikli addedilen bu bina içinde bulunabilmesi için, en yüksek düzeyde güvenlik onayı almış bir kişi olması gerektiğini kaydediyor.

Yerel medya, silahlı şahsın bir Afgan polisi olduğunu bildirdiyse de, bu haberler henüz doğrulanmadı. İki NATO yetkilisinin bakanlıktaki komuta-kontrol merkezinde vuruldukları belirtiliyor.

Olay ardından İçişleri Bakanlığı tecrit edildi. Afganistan'daki NATO güçlerinin komutanı John Allen da, güvenlik gerekçesiyle, Afgan bakanlıklarında görevlendirilmiş olan tüm NATO personelinin geri çekildiğini duyurdu.

Kunduz'da yoğun çatışma

Bugün ayrıca Kunduz kentindeki Birleşmiş Milletler tesisleri de ateşe verildi.

500 dolayında gösterici BM tesislerini koruyan polise taşlar, madeni çubuklar ve keskin aletlerle saldırıya geçti. Kunduz eminiyet müdür yardımcısı daha sonra uyarı ateşı açıldığını ama protestocuların uyarıya kulak asmadığını açıkladı.

Görgü tanıkları kentten ateş sesleri geldiğini ve çeşitli binaların ateşe verildiğini anlatıyor. Bir dükkan sahibi, BBC'ye yaptığı açıklamada "Göstericler çeşitli dükkanları ve bir hükümet binasını yaktı. Pek çok silah sesi geliyor. Bölgede kargaşa ortamı var. Üstleri başları kan revan içinde, birçok insan gördüm." dedi.

Yerel doktorlara göre, Kunduz'daki çatışmalarda 4 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Güneydeki Logar vilayetinde de 3 kişinin öldüğü haber alındı.

Laghman vilayetinde de, valilik binasının bugün saldırıya uğradığı bildirildi. Görgü tanıkları binadaki güvenlik kulelerinin protestocular tarafından ateşe verildiğini bildirdi. Daha sonra özel birliklerin binada yeniden kontrolü ele geçirdiği haber alındı. Polisin, Laghman'daki gösterilere katılan 17 silahlı kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Laghman hastanesindeki doktorlar, BBC'ye, olaylarda 21 kişinin yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Salı günü başlayan protesto eylemlerinde, şimdiye dek 20'yi aşkın kişi can verdi.

Dün Afganistan'daki NATO güçlerinin komutanı General John Allen sükûnet çağrısında bulunmuştu. Amerikan üssünde "yanlışlıkla yapıldığı" belirtilen Kur'an yakma olayının ortaya çıkarılması ardından patlak veren protesto eylemlerinde, en büyük can kaybı Cuma günü oldu ve Amerikan üsleriyle diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılarda en az 12 kişi öldü.