Kabil'de Fransız okuluna bombalı saldırı



Fransız Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, yaralıların sayısının da yüksek olduğunu duyurdu. Ölü ve yaralıların sayısı belirsizliğini koruyor. Açıklamada, ölenler arasında Fransız vatandaşlarının bulunmadığı bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius saldırıyı kınadı. Paris ve Kabil'de birer kriz merkezi kurulduğu belirtildi.

Afgan güvenlik makamları, ölü sayısını 1, yaralı sayısını ise 15 olarak açıklamıştı. İntihar saldırganının Fransız Kültür Merkezi'nin de bulunduğu okula girerek, kendisini insanların ortasında havaya uçurduğu ifade edildi. Saldırı sırasında Kültür Merkezi'nde bir tiyatro oyununun sahnelenmekte olduğu sanılıyor.