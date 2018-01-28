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Dünya

Kabil'de bomba yüklü ambulansla düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 103'e yükseldi

Saldırıda, 235 kişinin yaralandığını açıkladı

28 Ocak 2018 17:50

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve hükümet binalarının yakınlarında bomba yüklü ambulansla düzenlenen intihar saldırısında ölü yasının 103'e yaralı sayısının da 235'e yükseldiği aktarıldı.

Saldırının Yüksek Barış Konseyi, Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın eski binası ve yabancı elçiliklerin olduğu bölgenin yakınındaki bir kontrol noktasını hedef aldığı belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Nasrat Rahimi "İntihar bombacısı güvenlik kontrol noktasından geçmek için ambulans kullanıyordu. Cumhuriyet Hastanesi'ne bir hasta götürdüğünü belirterek ilk kontrol noktasını geçti, ikinci kontrol noktasında farkına varılınca bomba yüklü aracı patlattı" dedi.

Afganistan İçişleri Bakanı Vais Barmak saldırıda 103 kişinin hayatını kaybettiğini, 235 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İntihar saldırısının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Taliban bir hafta önce de Kabil'deki Intercontinental Oteli'ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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