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Dünya

Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama: 4 ölü, 3 yaralı

Patlamanın intihar saldırısı olduğu duyuruldu

29 Ağustos 2017 12:49

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.

Tolo haber ajansı, patlamanın kaynağının bir intihar saldırısı olduğunu aktardı. İçişleri bakanlığı 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFP'ye konuşan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Kabil'de Mesud Meydanı yakınlarında patlama meydana geldi. Detayları henüz biz de bilmiyoruz" dedi.

Tolo haber ajansı da patlamanın kaynağının bir intihar saldırısı olduğunu aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

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