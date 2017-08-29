Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama: 4 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.

Tolo haber ajansı, patlamanın kaynağının bir intihar saldırısı olduğunu aktardı. İçişleri bakanlığı 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFP'ye konuşan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Kabil'de Mesud Meydanı yakınlarında patlama meydana geldi. Detayları henüz biz de bilmiyoruz" dedi.

Tolo haber ajansı da patlamanın kaynağının bir intihar saldırısı olduğunu aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.