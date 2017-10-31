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Dünya

Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saldırıyı IŞİD'in üstlendiği duyuruldu

31 Ekim 2017 19:20

Afganistan'ın başkenti Kabil'de büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede şiddetli bir patlama meydana geldiği aktarıldı.

​Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kavusi, patlamanın, başkentin Vazir Akbar Han bölgesinin 14. sokağında gerçekleştiğini belirtti. Kavusi, patlamada ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını söyledi. Patlamanın yaşadığı bölgede birçok ülkenin büyükelçiliklerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Patlama sonucu çevredeki binaların camların ve kapılarının kırıldığı ifade edildi. 

Reuters'ın aktardığına göre ise en az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Reuters, saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.

​Tolo News de ölen ve yaralananların çoğunun hükümet görevlisi olduğunu ileri sürdü.

 

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