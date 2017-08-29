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Dünya
Deutsche Welle

Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınında patlama

ABD Büyükelçiliği’nin yakınındaki işlek bir alışveriş caddesinde düzenlenen saldırıda en az beş kişinin öldüğü, dokuz kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

29 Ağustos 2017 14:08

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoğun koruma altında olan ABD Büyükelçiliği'nin yakınında bir patlama meydana geldi. Afgan yetkililerin verdiği bilgiye göre, işlek bir alışveriş caddesinde meydana gelen saldırıda en az beş kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırının çok sayıda güvenlik görevlisinin Kurban Bayramı öncesinde maaşlarını çekmek için sıraya girdikleri bir bankanın yakınında düzenlendiğini duyurdu.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı. Ancak Taliban milisleri kısa bir süre önce, ABD birliklerini çekmediği takdirde Afganistan'ın "bu süper güç için yeni bir mezarlık” olacağını duyurmuştu. Taliban'ın bu tehdidi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki ABD askeri varlığının genişletileceğini açıklamasını takiben gelmişti. Trump, geçen hafta açıkladığı yeni Afganistan stratejisi ile radikal İslamcı Taliban'ın Afganistan'ı yeniden denetimi altına almasını önlemeyi amaçladıklarını söylemişti.

Bu saldırı 2017 başından bu yana Afganistan'ın başkentini sarsan 12'nci büyük saldırı. Toplam yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı saldırıların en büyüğü mayıs ayında düzenlenmiş, Kabil'deki diplomatik temsilciliklerin bulunduğu semtte bombalı araçla düzenlenen saldırıda çoğu sivil en az 150 kişi ölmüş, 400'e yakın kişi de yaralanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa,AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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