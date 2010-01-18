Kabil'de 10 intihar eylemcisi polisle çatışıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban militanları bakanlıkların bulunduğu bölgede güvenlik güçleriyle çatışıyor.



Militanların bir bölümünün intihar eylemcisi olduğu bildiriliyor. Son olarak, kent merkezinde büyük bir patlama olduğu haberi geldi.



Kabil'deki güvenlik yetkilisi Emir Muhammed, en az 10 intihar komandosunun, aralarında alışveriş merkezleri ve bankaların bulunduğu binalara girdiğini ifade ederek, 200'den fazla Afgan güvenlik görevlisinin de bölgede konuşlandığını ve militanlarla çatıştığını söyledi.



NATO ise Afgan polisinin en az 2 silahlı militanı öldürdüğünü bildirdi.



Afgan Merkez Bankası da, bombalı bir saldırıya hedef oldu.



NATO güçlerinin, Merkez Bankası çevresinde güvenliği sağlamak için bölgede bulunduğu bildiriliyor.



Merkez Bankası ve Adalet Bakanlığı'nın hemen arkasında, Afganistan lideri Hamid Karzai'nin başkanlık sarayı var.





Dumanlar yükseliyor



Görgü tanıkları, başkentte dumanların yükseldiğini, Afgan güçleriyle militanların çatıştığı kentte patlamalar duyulduğunu bildiriyor.



Bugünkü saldırının, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı başkente bile militanların sızabildiğini gösterdiği yorumları yapılırken, militanların Devlet Başkanlığı Sarayı, bakanlıklar ve Merkez Bankası binası yakınlarına kadar gelebildiğine dikkat çekildi.







