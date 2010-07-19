-KABİL KONFERANSI TOPLANIYOR KABİL (A.A) - 19.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afganistan'ın kalkınması ve istikrara kavuşması açısından büyük önem taşıyan yarınki Kabil konferansında Türkiye'yi temsil edecek. Kabil konferansı, ocak ayında yapılan Londra konferansında alınan kararların Afgan hükümeti tarafından uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan programların uluslararası toplum tarafından değerlendirilmesi amacıyla düzenleniyor. Konferansta, uluslararası toplumun, Afgan hükümetinin ülkede barış ve istikrarın sağlanmasında gelecek üç yıllık dönemde kalkınma ve güvenlik kümeleri çerçevesinde uygulamaya koyacağı önceliklendirilmiş programları gözden geçirmesi ve Afgan hükümetine verdiği desteği teyit etmesi planlanıyor. Konferans hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Engin Soysal, Kabil konferansının tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu konferans için yılbaşından beri yoğun çalışmalar yapıldığını kaydetti. Kabil konferansının kilit sözcüklerinin, Afganlaşma ve Afgan halkının toplumunun bütün kesimleriyle geleceğe güvenle bakması olduğunu anlatan Soysal, Afgan halkına geleceğe bakışta birçok alanda güven aşılayacak hedefler ve Afganistan'ın kapasitesinin inşasına yönelik adımların önemine dikkat çekti. Türkiye, bu çerçevede geçmişte nasıl Afganistan'ın yanında olduysa, şimdi ve gelecekte de Afgan halkının her zaman yanında olmayı hedefliyor. Tarımdan eğitime, sağlıktan diğer bütün alanlara ve askeri desteğine kadar Türkiye'nin bu desteği her alana yansıyor. Kabil konferansının taslak bildirisinde, bunun bir "Kabil süreci" olarak adlandırılması isteniliyor. Bildiride bu kez Afgan hükümetinin kendi halkına yönelik kamu yönetimi, hukukun üstünlüğü gibi alanlarda yapacakları da sıralanacak. Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Basat Öztürk de konferansın önemine dikkat çekerek, yarınki konferansın çok önemli olduğunu, çünkü 1970'lerden bu yana Kabil'de bu kadar çok ülkenin bir araya geldiği başka bir faaliyet olmadığını kaydetti. Katılımın çok üst düzey olduğunu ve 44 ülkeden dışişleri bakanlarının geldiğini belirten Öztürk, konferans çerçevesinde Türkiye'nin çok özel bir rolü bulunduğunu anlattı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da katılacağı konferans için olağanüstü güvenlik tedbirleri de alınıyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kabil'de düzenlenecek konferansa katılımının ardından da Cevizcan İl İmar Ekibinin açılışı için Mezar-ı Şerif'e gidecek.