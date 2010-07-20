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Dünya

KABİL KONFERANSI BAŞLADI KABİL (A.A)

20 Temmuz 2010 12:11

-KABİL KONFERANSI BAŞLADI KABİL (A.A) - 20.07.2010 - Afganistan'ın geleceğiyle ilgili uluslararası konferans Kabil'de başladı. Afganistan'ın kalkınması ve istikrara kavuşması açısından büyük önem taşıyan uluslararası konferansın Afganistan Dışişleri Bakanlığının büyük salonunda Kuran okunarak başladığı belirtildi. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı konferansta hükümet ve 60'dan fazla ülkenin temsilcileri Afganistan'ın kalkınması ve geleceğiyle ilgili öncelikler konusunda anlaşma yolunu arayacak. Kabil'de düzenlenen en büyük uluslararası buluşma olduğu belirtilen konferans için geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Konferans öncesinde geceyarısı dört patlama duyulmuştu.

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