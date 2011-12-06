Kabil kan gölüne döndü: 58 ölü



T24 - Afganistan’da Aşure Günü etkinliklerine katılan Şiileri hedef alan iki bombalı saldırıda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu en az 58 kişi öldü.









Patlamalardan ilki, başkent Kabil’deki bir Şii türbesinin girişinde yaşandı. İkinci patlama ise Kabil’in kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki bir başka türbeyi hedef aldı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Kabil polisi, Ebu-Ul Fazil türbesine yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Lohar eyaletinden gelen Şii hacılarla beraber türbeye geldiğine inanıyor. Suçla mücadele bürosu şefi Muhammed Zahir, saldırıları kimin düzenlendiğinin henüz belli olmadığını belirtti ve şu anda 48 olan ölü sayısının artabileceğini söyledi.



Sağlık yetkilisi Seyid Kabir Amiri, Kabil'deki hastanelerde 100'den fazla da yaralı bulunduğunu söyledi.







Tek bombayla yetinmediler





Afgan polisi, Mezar-ı Şerif’teki patlamada en az dört kişinin öldüğünü bildirdi. Polis yetkilisi Muhammed Ahmedzadi, saldırının bir bisiklete yerleştirilen bombayla gerçekleştirildiğini söyledi. En az 48 kişinin hayatına mal olan saldırıların ardından Kandahar kentinde de bir bombanın patladığı haberi geldi. Patlamada, üç kişi yaralandı.





Taliban, Afganistan’da hüküm sürdüğü 2001 yılına kadar Aşure Günü etkinlikleri düzenlenmesini yasaklamıştı. Saldırıları, Taliban veya herhangi bir militan örgüt üstlenmiş değil. Irak’ta da dün Şii hacılar Kerbela kentine giderken bombalı saldırılara uğramıştı. Saldırılarda en az 28 Şii ölürken, 78 kişi de yaralanmıştı.







Karazi: Bu kadar korkuncu olmamıştı





Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Kabil ve Mezar-ı Şerif'te düzenlenen saldırıları kınayarak, ülkesinin ilk kez önemli bir dini günde bu kadar korkunç terör eylemlerine sahne olduğunu söyledi.





Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenleyen Karzai, Pakistan'ın Afgan barış sürecinde önemli bir rolü olduğunu belirtti. Afgan lider, Kabil yönetiminin Pakistan ile Taliban arasında yapılacak bir görüşmeyi olumlu karşılayacağını sözlerine ekledi.







