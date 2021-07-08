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Dünya

Kabil ile Taliban delegasyonları İran'da buluştu: Çözüm savaş değil

08 Temmuz 2021 14:17

T24 Dış Haberler

Afganistan hükümeti ile Taliban'ın gönderdiği delegasyonların İran'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Perşembe günü gerçekleşen görüşmelerden sonra yapılan ortak açıklamada iki tarafın da Afganistan için çözümün savaşta olmadığı, barışçıl bir çözüm için çaba harcanması gerektiği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Açıklamada iki tarafın da kalıcı barışın sağlanması için gerekli mekanizmaların oluşturulması konusunda görüşmelere devam edeceği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Cavad Zarif de iki tarafa da görüşmeyi kabul ettikleri için teşekkür etti.

Katar'da Taliban ve Kabil arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

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