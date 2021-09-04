"Kabil Havalimanı, yardım uçakları için tekrar açıldı"; Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuşları gerçekleşti

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Katar'ın Afganistan Büyükelçisi, gönderilen teknik ekibin yardım taşıyan uçakların inebilmesi için Kabil Havalimanı'nı tekrar açabildiğini belirtti. Öte yandan, havalimanının Taliban kontrolüne geçmesinin ardından ilk kez bir iç hat uçuşu gerçekleştirildiği ifade edildi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre büyükelçi, havalimanı pistinin "Afganistan'daki yetkililerle yapılan işbirliği sonucunda" tamir edildiğini dile getirdi.

Katar merkezli yayının aktardığına göre Taliban kontrolündeki havalimanından ilk iç hat uçuşları Mezar-ı Şerif ve Kandahar'a yapıldı. Mezar-ı Şerif'e yapılan uçuşu Anadolu Ajansı da haberleştirdi.

Kabil Havalimanı, ABD'nin tahliyeleri 30 Ağustos itibariyle bitirmesinden bu yana çalışmıyordu.