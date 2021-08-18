Kabil Havalimanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın başkentindeki havalimanının kapılarından birinde izdiham meydana geldiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

Reuters'a konuşan NATO yetkilisi, izdihamda 17 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsminin paylaşılmamasını isteyen yetkili, havaalanı dışında Taliban'ın halka şiddet uyguladığı ile ilgili bir bilgi almadığını ifade etti.

Havalimanında görevli olduğu belirtilen yetkili, Afgan vatandaşlara pasaportları ve ilgili vizeleri olmadığı sürece havalimanına gelmemelerinin söylendiğini ifade etti.

Batı ülkeleri, Afganistan'daki vatandaşlarını ve diğer belirledikleri kişileri ülkeden çıkarmak için tahliye çalışmalarını hızlandırdı.