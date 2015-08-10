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Dünya
Deutsche Welle

Kabil Havalimanı'na bombalı saldırı, 16 ölü

Kabil Havaalanı yakınlarında intihar saldırısı düzenlendiği ve dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

10 Ağustos 2015 15:57


Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının yakınlarında bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi. Yetkililer saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralananlar arasında bir çocuğun da bulunduğu belirtiliyor.

Saldırının havaalanının giriş kapısına yakın bir noktada meydana geldiği ve patlama sonrası kentin üzerinde siyah dumanlar yükseldiği belirtildi. Polis, asker ve sağlık görevlileri de patlamadan kısa bir sonra olay yerine intikal ettiği kaydedildi. Saldırının sorumluları henüz bilinmiyor.

Afganistan, geçen haftadan beri yeni bir şiddet dalgasına sahne oluyor. Taliban'ın geçen hafta Kabil'de düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Molla Muhammed Ömer'in ölümünün açıklanmasının ardından Taliban içinde bir iktidar mücadelesi yaşandığı ve krizin derinleştiği ifade ediliyor. Molla Ömer'in yerine gelen Molla Ahtar Muhammed Mansur'un örgüt içinde benimsenmediği belirtiliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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