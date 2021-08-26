Kabil havaalanı çevresinde terör saldırısı uyarısı

Kabil'de tahliyelerin devam ettiği uluslararası Hamid Karzai Havaalanı çevresinde güvenlik tehdidi büyüyor. Kabil'deki ABD Büyükelçiliği, acil koduyla yaptığı uyarıda Amerikan vatandaşlarından güvenlik gerekçesiyle havaalanı çevresinden uzak durmalarını istedi. Havaalanına giriş kapılarında terör saldırısı tehdidi bulunduğuna dikkat çeken elçilik, "Abbey Kapısı, Doğu Kapısı ya da Kuzey Kapısı önünde bulunan Amerikan vatandaşlarından bu noktaları derhal terk etmelerini" istedi.

Avustralya, İngiltere ve Almanya'nın Kabil'deki elçilikleri de benzer ifadelerle aynı uyarılarda bulundu ve vatandaşlarından havaalanı çevresini terk etmelerini istedi. Elçilikler, havaalanı çevresindeki vatandaşlarından güvenli bir yer bulmalarını ve bir sonraki uyarıya kadar beklemelerini istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesinden sonra dün yaptığı açıklamada IŞİD'in Taliban'ı düşman gördüğüne dikkat çekerek Kabil'de IŞİD kaynaklı bir terör saldırısı tehlikesinin olduğunu söylemişti. Alman ordusundan dün yapılan açıklamada da IŞİD'in potansiyel intihar bombacılarının Kabil sokaklarında olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti.

Kabil'de zamana karşı yarış

Tahliye operasyonlarının 31 Ağustos'ta son bulacağı Kabil'deki havalaanında bir yandan da zamana karşı yarış yaşanıyor. Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından yabancı ülke vatandaşları ve yabancı güçlerle çalışan çok sayıda Afgan, Afganistan'ı hâlâ terk etmeye çalışıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da halen bin 500 Amerikan vatandaşının tahliye edilmeyi beklediğini tahmin ettiklerini söyledi. Şimdiye kadar 4 bin 500 Amerikalının Kabil'den ayrıldığını belirten Blinken, Afganistan'ı terk etmek isteyen diğer Amerikalıları belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan toplamda ise 90 bin kadar kişi tahliye edildi.

ABD öncülüğünde tahliye operasyonlarına katılan ülkelerin askerleri de Kabil'i terk etmeye hazırlığında. Türkiye, dün askerlerinin tahliyesine başladığını duyururken medyada yer alan haberlere göre Alman ordusu da bugün tahliye operasyonlarına son vermeyi planlıyor.

Biden'ın Afganistan'dan 31 Ağustos'a kadar çekilme planına bağlı kalacaklarını açıklamasının ardından tahliye operasyonlarına katılan ülkeler operasyonlarına son verme hazırlıkları yapmaya başlamıştı. ABD askerlerinin tamamen çekilmesinden 48 saat öncesine kadar, yani Pazar gününe kadar müttefik ülke askerlerinin tümünün çekilmesi, Kabil'i son terk eden ülkenin de ABD olması bekleniyor.