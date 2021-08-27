Kabil'deki üst üste patlamalar dünya basınında; "Katliam ve kaos"

T24 Dış Haberler

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın bulunduğu bölgede dün (26 Ağustos Perşembe) meydana gelen art arda patlamalar dünya basınının gündeminde yer aldı. Patlamalarda en az 85 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Reuters haber ajansı, IŞİD’in Kabil’deki saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyururken ABD’li yetkililer de sorumlu olarak IŞİD’e işaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırılarına rdından yaptığı açıklamada, faillerin affedilmeyeceğini ve peşine düşüleceğini söyledi. Biden, “ kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini” söyledi.

27 Ağustos 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Patlamalarda ölen onlarca kişi arasında ABD askerleri de var; Biden "Peşinize düşeceğiz" diyor

The Washington Post | Kabil'deki patlamalarda en az 13 ABD askeri öldü

The Wall Street Journal | Patlamalar en az 13 ABD askerini öldürdü

The Financial Times | Ölümcül Kabil havalimanı patlamaları Biden'ın stratejisi üzerinde baskı kurdu

The Guardian | Kabil'de katliam: Onlarca insan havalimanı patlamasında hayatını kaybetti

The Independent | Katliam ve kaos: Kabil havalimanı saldırılarında ölenler arasında çocuklar ve ABD askerleri de var

El Pais | Kabil'den tahliyeler sırasında katliam

Al Jazeera | Taliban, Kabil saldırılarında 72 sivilin öldüğünü duyurdu; ABD "İntikam alınacak" dedi