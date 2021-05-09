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Dünya

Kabil’deki patlamada ölü sayısı 68’e yükseldi; ulusal yas ilan edildi

09 Mayıs 2021 18:20

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 68’e yükseldi. Öte yandan ülkede ulusal yas ilan edildi. 

Hayatını kaybedenlerin çoğunun kız öğrenciler olduğu ifade edildi.

Ulusal yas ilan edildi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırı sonrası salı gününü ulusal yas ile etti. Gani dün yaptığı açıklamada ise, saldırı ile ilgili Taliban’ı suçlamıştı.

Taliban sözcüsü ise yaptığı açıklamada, suçlamaları reddetmiş, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamıştı. Sözcü saldırının terör örgütü IŞİD tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

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