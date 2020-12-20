Kabil'de patlama: En az 9 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, TOLO News televizyonu güvenlik güçlerine atıfla aktardığı haberde Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Patlamada, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Televizyona konuşan güvenlik kaynakları, Spin Kalay meydanında patlayan bombanın hedefinin Afganistan Parlamentosu Kabil Milletvekili Hacı Han Muhammed Vardak'ın aracı olduğunu ifade etti. Vardak'ın hayatta olduğu belirtildi.