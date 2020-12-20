Kabil'de patlama: En az 9 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, TOLO News televizyonu güvenlik güçlerine atıfla aktardığı haberde Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Patlamada, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

​Televizyona konuşan güvenlik kaynakları, Spin Kalay meydanında patlayan bombanın hedefinin Afganistan Parlamentosu Kabil Milletvekili Hacı Han Muhammed Vardak'ın aracı olduğunu ifade etti. Vardak'ın hayatta olduğu belirtildi.