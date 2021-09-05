Kabil'de kadınların protestosuna Taliban müdahalesi

Afganistan’da kontrolü ele geçiren radikal İslamcı militan grup Taliban, başkent Kabil’de protesto için toplanan bir grup kadına müdahalede bulundu.

BBC’de yer alan habere göre, kadınlar Taliban’ın kendilerine biber gazıyla müdahale ettiğini söyledi. Protestoda kadınlar çalışma ve hükûmette pozisyonlarda çalışma hakkını istedi.

Taliban daha önce kadınların hükûmette çalışabileceğini ancak bakan gibi görevleri üstlenemeyeceğini söylemişti.

Pek çok kadın, Taliban çeşitli sözler verse de militan grubun Afganistan’da kontrole sahip olduğu 1996-2001 arasını hatırlıyor. Kadınlar bu dönem yoğun baskı ve cezalar altında yaşıyordu.

Tolo News’a gazeteci Azita Nazimi “25 yıl önce Taliban okula gitmeme izin vermemişti. Beş yıl onların yönetiminde yaşadıktan sonra 25 yıl boyunca çok çalıştım. Bunun bir daha yaşanmasına izin vermemeliyiz” dedi.

Reuters haber ajansına konuşan Soraya isimli bir kadın ise, “Kadınların kafalarına silah kabzasıyla vuruyorlar” dedi.