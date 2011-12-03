-Kabe'yi genişletme çalışmaları başlıyor CİDDE (A.A) - 03.12.2011 - Kabe'nin genişletilmesi ile ilgili çalışmaların son hacının da Mekke topraklarından gitmesinin hemen ardından başlayacağı bildirildi. Genişletme ile ilgili Kabe'nin her yerinde olduğu gibi revaklarda da numaralandırma ve topoğrafik çalışmalar yapıldı. Mescid-i Nebevi Ve Kabe İşleri Genel Başkanlığı Asistanı Dr.Yusuf Al Wabil, son hacının ayrılması ile birlikte genişletme çalışmalarının başlayacağını söyledi. Genişletme çalışmaları sonrası tavaf eden insan sayısının saatte 50 bin kişiden 130 bin kişiye kadar yükseleceğini anlatan Al Wabil, çeşitli inşaat şirketleri ile işbirliği içinde Kabe'nin en güvenilir ve sağlıklı şekilde genişletilmesi için çalışmalar yapıldığını, genişletme çalışmalarının 3 yıl içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Bu çalışmalar sırasında Kabe ziyaretinin, tavafın ve ibadetlerin aksamayacağını da dile getiren Al Wabil, "Bu çalışmalar kimseyi rahatsız etmeyecek ve ibadetler için yeterli yer olacak" dedi. -Revaklar da numaralandırıldı Dr.Yusuf Al Wabil'in genişletme için topoğrafik çalışmaların yapıldığını ve numaralandırmaların gerçekleştirildiğini söylemesinin ardından Kabe'deki revakların da numaralandırıldığı gözlendi. Suudi Arabistan basınında Kabe genişletmesi ile ilgili Veliaht Prens Naif de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, genişletme çalışmalarının başlayacağını bildirmişti.