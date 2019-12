Kabe'ye tünelle geçilen devre mülkler satışta

45 katlı El Makam Tower ile 100 metre mesafedeki Kabe'ye yer altından tünel yapılacak. Böylece devre mülk sahipleri yoğun kalabalığa karışmadan yer altından Kâbe'ye ulaşacaklar.



Suudi Arabistan'ın kutsal şehri Mekke'de Kabe'nin hemen yanı başında inşa edilmekte olan Zemzem Tower'ın komşusu El Makam Kulesi'ndeki devre mülklerin Türkiye'de satışına başlandı. Resmî satışların başlayacağı 15 Kasım'dan önce 40'ın üzerinde Türk'ün ön kayıt yaptırdığı ve en iyi dairelerden yer ayırttığı belirtilirken, 2009 yılı sonuna kadar bin satış hedefleniyor.



Kabe'ye 100 metre mesafede inşa edilmekte olan kulede 32 ve 68 metrekare olmak üzere iki ayrı devre mülk tipi bulunuyor. Yedi günden oluşan devre mülkler ortalama 10 bin dolardan satılırken 12 ay vade farksız taksit seçeneği sunuluyor. Devre mülkler 2010 yılı Şubat ayında teslim edilecek. Zemzem'den daha görkemli ve daha lüks olacağı belirtilen Odaların Harem, Kâbe ve şehir olmak üzere 3 farklı manzarası var. 5 yıldızlı otel hizmeti verilecek kulede istenildiğinde Kabe'deki ezan ve dua seslerini dairenin içine yansıtan ses sistemleri bile var.



Zemzem Kulesi'nin de içinde bulunduğu 7 kuleden oluşan Elbeyt'in ikinci etabı El Makam Tower'ı inşa eden Kuveytli firma Mresco'nun Türkiye Genel Müdürü Fatih Ergüven, ödenen paranın, seyahat acentesi ile umreye beş defa giden bir ailenin ödeyeceği paraya denk geldiğini, sistemin kendisini beş yılda amorti ettiğini söylüyor.



Devre mülk tarihleri hicri takvime göre belirleniyor. Hicri takvimde aylar ve günler miladi takvime göre her yıl 10 gün geriye geliyor. Her katı Kâbe'yi gören El Makam'da devre mülk sahiplerinin aynı katta ve metrekarede olmak şartıyla her yıl farklı daireleri kullanma hakkı bulunuyor. Devre mülk sahipleri ayrıca o yıl gidemezse hakkını başkalarına kiraya verebiliyor, miras bırakabiliyor ya da satabiliyor.



Her yıl gitmek istemeyenler ise, kısa süre içinde hizmete girecek olan 'Tabadul' isimli internet değişim programı aracılığıyla kendi devre mülküne denk gelen puan karşılığında dünyanın birçok yerinde üyesi bulunan 500 ayrı lüks otel grubundan seçim yapabiliyor. Örneğin devre mülk sahibi, bir yıl Mekke'de umre yapacak, diğer yıl ise Roma'da ya da Paris'te 5 yıldızlı bir otelde kalabilecek. Proje, İstanbul Fuar Merkezi'nde 27-30 Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek Emlak Fuarı'nda sergilenecek.