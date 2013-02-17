Kâbe'deki Osmanlı revakları söküldü, paketlendi, koruma altına alındı

Mescid-i Haram’da bulunan tarihi Osmanlı revaklarının, Kâbe’yi Genişletme Projesi kapsamında sökülmesine başlandı. Tek tek numaralandırıp özenle paketlenen revaklar, yapılacak bakımın ardından 15 metre geri çekilip yeniden inşa edilecek.

80 milyar Riyal’e (yaklaşık 38 milyar TL) mal olacağı belirtilen Kâbe’yi Genişletme Projesi’nde, Türkiye için de en hassas bölüme gelindi.

Kâbe'nin genişletilmesi için yıkılması kararlaştırılan ancak tartışmalara neden olan Osmanlı döneminde yaptırılan revaklar, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ve Kral Abdullah'ın emriyle sökülüp paketlenerek kurtarıldı.

Genişletme çalışması altyapı, inşaat ve tarihi eser restorasyonunda uzman olan Türk şirketi Gürsoy Grup'a verildi. Hac ve Ramazan umresinde büyük izdihama neden olan tavaf alanında, Türk işçiler tarafında sökülüp paketlenen revaklar tek tek numaralandırıldı. Paketler özel bir alanda koruma altına alındı.

Fatma Aksu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Mekke'deki Kâbe’nin tavaf alanının genişletilmesi için sökülen revaklar, restore edildikten sonra 15 metre geri çekilip yeniden inşa edilecek. Proje bittiğinde 50 bin kişilik olan tavaf kapasitesi 200 bin, 400 bin olan namaz kılma kapasitesi 1 milyon 500 bin kişi olacak. Bab-u Sefa Kapısı da proje kapsamında, yeniden aslına uygun olarak restore edilecek.

Acil durumlarda hacıların tahliyesi için de düzenleme yapılacak. Tavaf ve say arasında, kadınlar için 2 bin kişilik yer açılacak. Birinci kat yaşlı ve özürlü hacıların tavaf alanı olarak kullanılacak. 5 bin işçinin çalıştığı proje 3 yılda tamamlanacak.