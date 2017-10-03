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Dünya

Kabe'de 107 kişinin öldüğü vinç olayında şirket suçsuz bulundu

İrfan Sapmaz / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan'da 2015 yılının hac döneminde bir vincin şiddetli rüzgardan yıkılması sonucu 107 kişinin hayatını kaybettiği olayda mahkeme müteahhit firma Bin Ladin grubunu suçsuz buldu

03 Ekim 2017 17:22

İrfan Sapmaz / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan\'da 2015 yılının hac döneminde bir vincin şiddetli rüzgardan yıkılması sonucu 107 kişinin hayatını kaybettiği olayda mahkeme müteahhit firma Bin Ladin grubunu suçsuz buldu. 

Kabe\'nin genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde, Kabe\'de bulunan bir vincin 11 Eylül 2015\'de şiddetli rüzgardan yıkılması ile 107 kişi hayatını kaybettiği olayın mahkemesi sonuçlandı. Toplam 400 kişinin de yaralandığı olayda mahkemeye verilen Kabe Genişletmesi çalışmaları ile ilgili şirket olan Bin Ladin İnşaat Grubu avukatları iki yıldır savunmalarını sürdürüyordu.

Şirket avukatları olay günü çok şiddetli rüzgar ve fırtınaların meydana geldiğini ileri sürerken, fırtınaların önceden olabileceğinin öngörülemediğini ve bu nedenle de vincin yıkılmasının önüne geçilemediğini savundu. 

Mahkeme bin ladin grubu avukatlarının bu savunmasını yerinde bularak şirketi temize çıkaran kararı verdi. Ancak olayla ilgili davanın temyiz edilme hakkı saklı tutuluyor. 

Olayda 2 Türk vatandaşı da hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Olay sırasında vinç sefa ve merve tepelerinin bulunduğu bölümün üzerine devrilmiş ve vinç altında insanlar ezilerek hayatını kaybetmişti. 

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