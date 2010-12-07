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Dünya

KABE YARIN YIKANACAK CİDDE (A.A)

07 Aralık 2010 17:01

-KABE YARIN YIKANACAK CİDDE (A.A) - 12.07.2010 - Suudi Arabistan'da Prens Halid El Faysal, Kral Abdullah adına yarın Kabe'yi yıkayacak.  Kabe ve Mescid-i Nebevi'den sorumlu Dr. Muhammed Bin Nasil El Huzayyam'ın yaptığı açıklamaya göre, Prens Halid önce Kabe'nin kapısını açacak. Kabe'nin yıkanması merasimi, kılınan iki rekat namazla başlayacak.  Daha sonra Kabe'nin iç duvarları beyaz örtülerle ve gül suyu karıştırılmış zemzemle temizlenecek. Yerlere ise gül suyu karıştırılmış zemzem serpildikten sonra, sadece hurma yaprakları kullanılarak süpürülecek. Kabe'nin duvarları ve tabanı da beyaz örtülerle kurulanacak, gül esansı serpildikten sonra misk tütsüleri yakılacak. Ramazan ayına hazırlık olarak yıkanacak Kabe, defalarca restorasyondan geçti. Geçen sene üç milyondan fazla Müslüman'ın Hac için ziyaret ettiği Kabe-i Muazzama, Hac dönemi dışında da her sene dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor.

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