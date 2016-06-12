Kabê örtüsünü 8 ayda 200 kişi dokuyor

İslam dininin kutsal mekânı olan ve Suudi Arabistan’ın başkenti Mekke’de bulunan Kâbe’nin örtüsü, güneş ışınları nedeniyle zamanla yıpranırken her yıl, en az ziyaretçinin olduğu gün olarak bilinen hacı adaylarının Arafat’a çıktığı gün değiştiriliyor. Değişim işleminde 80 kişi görev yapıyor.

Kâbe’nin örtüsünü, 200 çalışanı bulunan Kâbe Örtü Fabrikası’nda yapılıyor. Örtüyü dokuyan ve işlemeleri yapan işçiler, çok özel sınavlardan geçirilerek seçiliyor.

Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre bu işçilerin başında 35 yıllık ustalar bulunuyor. Fabrikada her yıl 670 kilo ağırlığında saf ipekten olan Kâbe örtüsü dokunuyor.

120 kilo altın ve 100 kilo gümüş

Örtü, altın ve gümüş ipliklerle ilmek ilmek işleniyor. Örtüde 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş kullanılıyor. Ayrıca fabrikadan 8 görevli örtünün sökülmesinde veya yırtılmasında onarım için çalışıyor.

670 kilogram ağırlığındaki örtünün toplam alanı 658 metrekare, 14 metre uzunluğunda, 101 santimetre genişliğinde ve toplamda 47 top kumaş kullanılıyor.

Kâbe örtüsünün üzerine ‘La ilahe illallah Muhammedün Resulullah’, ‘Allah Celle Celalühü’, ‘Sübhanallahi ve bihamdihi subhanallah El Azim’, ‘Ya Hannan, ya Mennan’ yazıları dokunuyor.

Örtünün dokuması 8 ay sürüyor ve 4 parça halinde birleştiriliyor. Fabrikada 4. Murad dönemindeki Kâbe’nin kapısı da bulunuyor. Kâbe örtüsünün yenilenmesi için her yıl 25 milyon riyal (19 milyon 285 bin TL) ayrılıyor ve bu maliyet Suudi Arabistan hükümeti tarafından karşılanıyor.

Teslim edildikten sonra yenisi dokunmaya başlanıyor

Kâbe’nin örtüsü fabrika kurulmadan önce Mısır, Yemen ve Hindistan’dan geliyordu. Siyah renk, örtünün dış yüzü için kullanılıyor. Yeşil renk ise Kâbe’nin içinde kullanılıyor.

Örtü teslim edildikten sonra hemen yenisinin dokunmasına başlanıyor. Kabe Örtü Fabrikası Genel Müdürü Muhammed Bin Abdullah Bin Ali Bacudah, kutsal bir görev yaptıklarını belirterek, çalışanların sabahtan akşama kadar elleriyle tek tek süsleme motiflerini çıkardıklarını söyledi.

Kâbe’nin örtüsü ziyaretçinin en az olduğu, hacı adaylarının Arafat’a çıktığı gün değiştiriliyor. Kâbe Örtü Fabrikası’nda çalışacak olanlar, özel sınavlardan geçirildikten sonra işe alınıyor. Her yıl 80 kişi tarafından değiştirilen Kâbe’nin örtüsü, işlendikten sonra 670 kilo ağırlığa ulaşıyor