-KABE MİNYATÜRÜ ÇALINDI AMASYA (A.A) - 03.09.2010 - Amasya'da bir camideki 120 yıllık Kabe minyatürünün çalındığı bildirildi. Şamlar Mahallesi'nde bulunan Yukarı Türbe Camisi'ne kriko yardımı ile camlardaki demirleri kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, camideki 120 yıllık olduğu tahmin edilen Kabe minyatürünü çaldı. Cami imamı Hicabi Ayrancı'nın polis merkezine başvurmasıyla başlatılan incelemede camide bulunan güvenlik kamerasının hırsızlık olayının olduğu sırada kayıtta olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.