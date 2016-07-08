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Kabataş'taki vapur iskelesi taşınıyor

Kabataş Transfer Merkezi inşaatı tüm anıt eserler ve ağaçlar korunarak, Arkeoloji Müzesi denetiminde gerçekleştirilecek

08 Temmuz 2016 20:31

'Kabataş Meydan Düzenlemesi Transfer Merkezi ile İskelelerin Yenilenmesi İnşaatı' nedeniyle 28 Temmuz Perşembe gününden itibaren Kabataş'taki vapur, motor ve deniz otobüsü iskeleleri bir süre başka iskelelerden hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kabataş Meydanı'nda raylı sistem, deniz ve karayolu ulaşımı entegre olacak. Proje çerçevesinde, 83 bin metrekarelik alanda yayalaştırılmış yeni bir meydan düzenlemesi yapılacak ayrıca, vapur, deniz otobüsü ve motor iskeleleri yenilenecek, Dolmabahçe-Fındıklı arasındaki trafik yer altına alınacak.

Kabataş Transfer Merkezi inşaatı tüm anıt eserler ve ağaçlar korunarak, arkeoloji müzesi denetiminde gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle, 28 Temmuz Perşembe gününden itibaren Kabataş'taki vapur, motor ve deniz otobüsü iskelelerinden yapılan seferler şöyle gerçekleştirilecek:

Şehir Hatları: Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar ve uğramalı Boğaz seferleri Beşiktaş ile Eminönü (Katip Çelebi) İskelesi’nden, 

İstanbul Deniz Otobüsü: Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar seferleri Beşiktaş ve Yenikapı İskelesi'nden, 

Dentur: Kabataş-Üsküdar seferleri Karaköy İskelesi’nden, 

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi: Kabataş-Bursa seferleri Karaköy eski İDO İskelesi'nden sağlanacak."

Proje kapsamında, Üsküdar ile Kabataş’ı denizin altından bağlayacak yaya tüneli meydanda diğer ulaşım sistemlerine entegre olacak.

Ayrıca Kabataş'tan başlayan Beşiktaş, Mecidiyeköy, Kağıthane ve Alibeyköy üzerinden Mahmutbey'e oradan da İkitelli, Bahçeşehir, Esenyurt'a kadar uzanacak metro hatları Kabataş’ta entegre edilecek, Mahmutbey Metrosu Kabataş'tan Karaköy ve Unkapanı Köprüsü'ne kadar uzatılacak.

İhalesi yapılan 18 kilometrelik Beykoz-Üsküdar Metrosu Üsküdar’da Marmaray ile Kabataş’a entegre olacak, 18,4 kilometrelik Sarıyer-Beşiktaş Metrosu Kabataş'a uzanacak.

Darüşşafaka-Yenikapı Hattı'nın Taksim-Kabataş Füniküleri ile Kabataş'a entegrasyonu da devam edecek.

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