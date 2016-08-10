Kabataş İskelesi yarın kapatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın açıklamasına göre, Kabataş İskelesi'ne yapılmak istenen ve 3 defa erteleme kararı alınan Martı Projesi inşaatına yarın (11 Temmuz 2016) başlanacak.

28 Temmuz'da Kabataş İskelesi'nin kapatılarak Martı Projesi inşaatının başlayacağını bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) İskelenin kapatılma tarihini önce 4 Ağustos olarak duyurmuş ardından 10 Ağustos 24.00'a dek ertelediğini açıklamıştı.

Kabataş İskelesi, 2 yıl deniz trafiğine kapatılacak

İBB'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, çalışma nedeniyle Kabataş’taki vapur iskeleleri yaklaşık 2 yıl deniz trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Kabataş İskelesi'nin kapalı kaldığı süre boyunca deniz ulaşımında bu iskeleler kullanılacak:

Şehir Hatları A.Ş.: Kadıköy-Kabataş, Kabataş- Adalar ve Uğramalı Boğaz Hattı seferlerinin Kabataş iskelesi yerine, Şehir Hatlarının kullandığı Beşiktaş ve Eminönü iskelelerinden,

İDO A.Ş.: Kadıköy-Kabataş, Kabataş- Adalar seferlerinin Kabataş iskelesi yerine, İDO’nun kullandığı Beşiktaş ve Yenikapı iskelelerinden,

Dentur Avrasya Kooperatifine bağlı işletmeciler: Kabataş-Üsküdar seferlerinin Kabataş iskelesi yerine, Dentur Avrasya’nın kullandığı Beşiktaş iskelesinden,

BUDO A.Ş.: Kabataş-Bursa seferlerinin ise; gerekli izinlerin alınması kaydıyla Eminönü (Katip Çelebi) iskelesinden seferlerini yapacaklar.