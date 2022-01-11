Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk portresine yapılan saldırı hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Kabataş Erkek Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk portresine yapılan saldırı ve hakaret hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’un tarihi lisesi Kabataş Erkek Lisesi’nde, bir öğrenci tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin yırtılması 9 Ocak 2022 tarihinde sosyal medyaya yansıdı. Kimliği bilinmeyen öğrenci, elindeki bıçakla Atatürk’ün portresine saldırdı. Olayı videoya alan kişi veya kişiler de görüntüleri sosyal medyada yayınladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de aralık ayında yaşanan olayla ilgili disiplin işlemi uygulandığını, ayrıca müfettiş de görevlendirildiğini açıkladı.

ADD de görüntülerin ortaya çıkmasının ardından o öğrenciler ile okul ve yurt idaresi hakkında, 'Atatürk’ün hatırasına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

"Görevlilerin müdahale etmemiş olması olayın vahametini artırmaktadır"

ADD Genel Merkezi adına savcılığa verilen dilekçede, görüntülerle ilgili olarak, “Bu görüntülerin bir okul yurdunda çekilmiş olması, sorumlu olması gereken yurt görevlilerinin müdahale etmemiş olmaları olayın vahametini daha da artırmaktadır” denildi.

Öğrencilerin ve yurt sorumlularının cezalandırılması talep edildi

Dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine küfreden, posterine zarar veren, bu hareketiyle hassasiyetleri olan yurttaşlar arasında nifak ve kin sokarak düşmanlığı tahrik eden, isimleri Milli Eğitim Müdürlüğü'nce alınabilecek suça karışan öğrenciler ve yurt sorumluları hakkında soruşturma açılarak dava açılması ve cezalandırılmaları talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. (ANKA)