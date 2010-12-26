-KABAŞ: SPOR ADINA UTANÇ VERİCİ İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Fenerbahçe 17 Yaş Altı Futbol Takımı Antrenörü Engin Kabaş, Galatasaray ile yaptıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak, ''Tüm oyuncularımızın aileleri yanında böyle bir saldırıya uğraması spor adına utanç verici'' dedi. Fenerbahçe Kulübü, 17 Yaş Altı Akademi Liginde Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde yapılan ve devre arasında yaşananlar nedeniyle iptal edilen maçtaki olaylarla ilgili internet sitesinden ''Oyuncularımıza Saldırdılar'' başlığıyla açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli takımın antrenörü Engin Kabaş, olayların ardından FBTV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ''Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlanmıştı. Galatasay taraftarları oyuncularını trübünlere çağırdı ve ardından sahaya inerek oyuncularımıza saldırdılar. Bir oyuncumuzun burnu kırıldı. Teknik heyetimiz de saldırıya uğradı. Olayların geliştiği saatlerde sahada hiçbir güvenlik tedbiri yoktu. Tüm oyuncularımızın aileleri yanında böyle bir saldırıya uğraması spor adına utanç verici.'' Kulüp açıklamasında olaylar şöyle anlatıldı: ''İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın sonrasında bazı Galatasaray taraftarları sahaya inerek, oyuncularımızı ve teknik ekibimize saldırıda bulundular. Soyunma odalarına hocalarının ve velilerin yardımıyla gidebilen oyuncularımız ardından Galatasaray taraftarlarınının sahadan çıkarılması ile Fenerbahçe teknik ekibi ve oyuncularımız sahadan çevik kuvvet eşliğinde çıkartıldı. Ardından Bakırköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir oyuncumuzun burnunun kırıldığı, diğerlerinin de çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandığı açıklanmıştır. Oyuncularımızın tedavi süreçleri Bakırköy Devlet Hastanesi'nde devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bildiriliyor.'' Bu arada Fenerbahçe Televizyonu, olayları gösteren görüntüler yayınladı.